OÙ ES-TU CACAHUÈTE – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

OÙ ES-TU CACAHUÈTE Début : 2026-01-11 à 11:00. Tarif : – euros.

Où es-tu Cacahuète ?Ce matin, Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait il une farce ? S’est il perdu ?Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré… Avec l’aide de tous les enfants, la petite fille va réussir à entrer dans le livre des merveilles et rencontrer tous les personnages fantastiques des mondes imaginaires.De ce voyage interactif, Capucine va partager avec les enfants une aventure musicale inoubliable teintée de poésie et d’éclats de rire ! Où es-tu Cacahuète ? Auteur : Elza PontonnierArtistes : en alternance : Maude Le Fur Camensuli, Charlotte Hervieux, Anne-Flore Roublique

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75