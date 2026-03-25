Où est Dolli ? (balade ludique 3/5 ans) Lafayette Anticipations Paris
Où est Dolli ? (balade ludique 3/5 ans) Lafayette Anticipations Paris dimanche 5 avril 2026.
Que va t-elle découvrir derrière ces murs sombres et sous ces gros fauteuils verts ? Aidez-là à retrouver son chemin et partez en famille à la découverte de l’exposition-cinéma de Diego Marcon.
* réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.
Dolli, une petite taupe curieuse et espiègle, s’est échappée de son terrier et s’est perdue dans la Fondation…
Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :
dimanche
de 11h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/ou-est-dolli-balade-ludique-35-ans
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