Où est Dolli ? (balade ludique 3/5 ans) Lafayette Anticipations Paris

Que va t-elle découvrir derrière ces murs sombres et sous ces gros fauteuils verts ? Aidez-là à retrouver son chemin et partez en famille à la découverte de l’exposition-cinéma de Diego Marcon.

* réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.

Dolli, une petite taupe curieuse et espiègle, s’est échappée de son terrier et s’est perdue dans la Fondation…

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/ou-est-dolli-balade-ludique-35-ans



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