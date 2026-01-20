Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons

Où est passé Doudou ?

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Compagnie Revolt

Metteur en scène Marion Levy

Auteur Marion Levy

Durée 0h40

.

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Company Revolt

Director Marion Levy

Author Marion Levy

Running time 0h40

L’événement Où est passé Doudou ? Nyons a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale