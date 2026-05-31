OÙ EST PASSÉ LE PIRASSOUPPI ?, Département du Loiret,

OÙ EST PASSÉ LE PIRASSOUPPI ? Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Une enquête musicale – Un bestiaire fantastique

Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête musicale, à la recherche d’un drôle d’animal.

Un spectacle ludique et poétique pour toute la famille.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

le banquet du roy