Où est passée l’histoire queer rennaise ? Vie du citoyen Rennes

Où est passée l'histoire queer rennaise ?

Que nous enseigne la connaissance du passé pour contrer les attaques actuelles et futures aux droits LGBTI+?

Peu de rennais·e·s connaissent l’histoire queer locale. Elle est souvent peu accessible, occultée par l’histoire des luttes parisiennes et mystifiée au profit d’histoires comme celles de **Stonewall**, d’**Act** **Up** ou du **FHAR** (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire). Alors comment se transmettent ces histoires de lutte ?

**Joséphine Deneux** est doctorante en science politique. Elle travaille sur les mobilisations LGBTI+ et les processus de territorialisation de ces luttes. **Pierre Gauchard** est réalisateur de films documentaires. Il s’intéresse par ailleurs aux questions de diffusions d’archives via une pratique de fiction et d’art vidéo.

