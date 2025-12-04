Où on va papa ? rue de Franche comté Verrières-de-Joux

Où on va papa ?

rue de Franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Où on va Papa ? est une longue lettre, tendre et touchante, d’un père à ses deux enfants. Quoi de plus normal ?

Oui mais voilà, Thomas et Matthieu sont handicapés. Peut-on rire avec eux ? Comment partager les émotions ?

Avec Isabelle Zanotti et Michel Duchemin d’après le texte de Jean-Louis Fournier .

rue de Franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Où on va papa ?

L’événement Où on va papa ? Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS