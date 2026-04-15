Où se trouve le jardin ?, Belá-Dulice, Belá-Dulice

Où se trouve le jardin ? 6 et 7 juin Belá-Dulice okres Martin

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin se situe à la lisière du village de Belá-Dulice, à côté d’une vieille maison en bois de 120 ans, sur un coteau. Nous y cultivons des légumes pour notre consommation personnelle, des arbustes comestibles, des arbres fruitiers, des vivaces et des fleurs à couper. Nos plates-bandes surélevées sont tressées en noisetier (collecté localement et transporté à la main). Nous compostons dans un joli composteur, lui aussi tressé en noisetier. À côté se trouve un tipi, un refuge vivant fait d’osier et de paon. Nous avons également une gloriette, notre salon d’extérieur avec une balancelle. Derrière la maison, un agréable coin salon est aménagé sous un vieux pommier, entouré de massifs de fleurs champêtres. Des outils de jardin sont entreposés sur l’aire de battage, que nous prévoyons de rénover. Devant la maison, côté nord, se trouve un jardin ombragé avec un accès secret aux bains publics du village. Des massifs d’herbes aromatiques et de vivaces entourent la maison. Nous avons aussi un jardin en trou de serrure, également en noisetier, où nous cultivons des tomates, des potirons et des piments. Nous avons aménagé une bordure comestible avec nos voisins de l’ouest, où poussent des framboisiers, des mûriers, des ronces, des buddleias, des noisetiers, de l’encens, de l’argousier et des érables champêtres. Une cheminée avec vue sur les montagnes de la Malá Fatra.

Belá-Dulice Bela-Dulice 132 Belá-Dulice 038 11 okres Martin Région de Žilina Nous possédons la propriété depuis 2019, nous l’améliorons constamment et construisons quelque chose de nouveau.

Le jardin se situe à la lisière du village de Belá-Dulice, à côté d’une vieille maison en bois de 120 ans, sur un coteau. Nous y cultivons des légumes pour notre consommation personnelle, des des des…

© Zuzana Pálffy