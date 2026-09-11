Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes
Informations pratiques
Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin Dimanche 20 septembre, 17h00 Cinéma l’Arsenal Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin animée par Karine Devreese-Dautel, Responsable des collections archéologiques
Quelles contributions les femmes archéologues ont-elles apportées au matrimoine au cours de l’histoire ? À travers les portraits de figures pionnières et l’analyse des enjeux contemporains liés à la valorisation du matrimoine, des scientifiques en archéologie mettront en lumière le rôle essentiel des femmes dans la transmission et la construction des connaissances.
→ La table ronde sera suivie de la projection du film Lady Nazca (Damien Dorsaz, 2025).
En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal
Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin animée par Karine Devreese-Dautel, Responsable des collections archéologiques
©Ville de Valenciennes
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