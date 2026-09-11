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Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes

Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma l'Arsenal
Adresse
12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin Dimanche 20 septembre, 17h00 Cinéma l’Arsenal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin animée par Karine Devreese-Dautel, Responsable des collections archéologiques

Quelles contributions les femmes archéologues ont-elles apportées au matrimoine au cours de l’histoire ? À travers les portraits de figures pionnières et l’analyse des enjeux contemporains liés à la valorisation du matrimoine, des scientifiques en archéologie mettront en lumière le rôle essentiel des femmes dans la transmission et la construction des connaissances.

→ La table ronde sera suivie de la projection du film Lady Nazca (Damien Dorsaz, 2025).

En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal

Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Où sommes-nous ? Une archéologie au féminin animée par Karine Devreese-Dautel, Responsable des collections archéologiques

©Ville de Valenciennes

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