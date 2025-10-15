Où sont les Ingénieur(e)s de demain ? Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

Industrie, Tech, Climat, Numérique… Le défi de la souveraineté : réveiller l’envie,

former l’avenir

Mercredi 15 octobre 2025 – 18h30-20h30 ENAC Salle BELLONTE (Toulouse)

Face aux grands défis industriels, climatiques et numériques, la question : « Où sont les

ingénieur(e)s de demain ? » est plus que jamais au cœur des enjeux de notre société.

Comment inspirer les jeunes générations, leur donner envie de s’engager dans les

sciences et les technologies, et préparer aux compétences nécessaires à relever les défis

climatiques, techniques ainsi que la souveraineté de la France et de l’Europe ?

C’est à ces questions que répondra le colloque organisé le 15 octobre 2025 à l’ENAC par

IESF Occitanie Toulouse, en réunissant entreprises, établissements d’enseignement

supérieur, professeurs, étudiants et décideurs institutionnels.

Un programme riche et concret.

Trois tables rondes viendront rythmer la soirée :

1. Constat dynamique et conséquences – Quels impacts visibles dans les écoles, dans

l’industrie ?

Avec notamment Emmanuel Perrin pour la CDEFI, Eric Zanin pour la CCI Toulouse,

Narjes Charni pour Thales

2. Les causes du manque d’attractivité – Pourquoi si peu de jeunes choisissent-ils les

sciences et la voie de l’ingénierie ?

Avec notamment Bruno Stoufflet pour l’Académie de l’Air et de l’Espace, Véronique

Touraille fondatrice d’ACT-OR, Aurélie GENEVEY élève ingénieure ENSIACET et

membre d’Ingénieurs Sans Frontières.

3. Quelles actions concrètes ? – Comment agir, ensemble, pour attirer plus de talents

et susciter des vocations ?

Avec notamment Nicolas Madiot de l’Académie de Toulouse, Violaine Rousset

Michon pour le Centre Gaston Berger de l’INSA Toulouse, Ludovic Daudois pour

COMAT, Guillaume Ficat Andrieu pour SYSTRA, Enzo Baraldi pour Ingénieurs Sans

Frontières.

Une invitation à tous : étudiant(e)s, ingénieur(e)s, enseignant(e)s, chefs d’entreprise,

recruteurs, institutions, citoyen(ne)s. Exprimez vos besoins, partagez votre expérience,

participez à la construction de solutions.

Ce colloque n’est pas seulement un lieu de réflexion, c’est un point de rencontre pour

mobiliser tous les acteurs autour d’un objectif commun : donner envie, former pour

l’avenir, construire la souveraineté de demain.

Inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T20:30:00.000+02:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude