Où sont passés les animaux ? Lab71 Dompierre-les-Ormes
Où sont passés les animaux ? Lab71 Dompierre-les-Ormes lundi 9 février 2026.
Où sont passés les animaux ?
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-25
Du froid, de la neige… et les voilà tous disparus ! Découvrez les techniques des animaux pour survivre à l’hiver. Construisez votre jeu, choisissez vos animaux et jouez qui passera le meilleur hiver ?
Age 3 à 6 ans
Durée 1h15 .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Où sont passés les animaux ?
L’événement Où sont passés les animaux ? Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)