Où sont passés les animaux ?

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-25

Du froid, de la neige… et les voilà tous disparus ! Découvrez les techniques des animaux pour survivre à l’hiver. Construisez votre jeu, choisissez vos animaux et jouez qui passera le meilleur hiver ?

Age 3 à 6 ans

Durée 1h15 .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Où sont passés les animaux ?

L’événement Où sont passés les animaux ? Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)