Où tu p(l)aces ta frontière ? Cosmopolis Nantes mercredi 10 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-10 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

L’idée de « Où tu p(l)aces ta frontière ? » est née il y a quelques mois en écoutant la chanson de Tiken Jah Fakoly Plus rien ne m’étonne. Je suis moi-même une migrante, une migrante européenne et j’ai traversé des frontières sans même m’en apercevoir. Je les ai aussi traversées avec un ami sénégalais sans papier et j’ai ressenti toute leur lourdeur et puissance.Cela m’a poussée à me poser deux questions.La première : comment représenter plastiquement cette ligne que l’on ne voit parfois même pas ?La seconde, plus intime : où se trouve ma propre frontière ?0ù tu p(l)aces ta frontière ? ne prétend pas être une réponse, mais une invitation à réfléchir à ses ici et ailleurs, et à ce qu’on peut ou ne peut pas franchir.Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

