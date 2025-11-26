Où Va Le Monde ? / Nuit Pop Française au Supersonic SUPERSONIC Paris

OÙ VA LE MONDE ?

Avis aux amoureux et amoureuses de la chanson française, notre soirée french pop « OÙ VA LE MONDE » est faite pour vous !

Sur le dancefloor, des tubes allant d’Etienne Daho à La Femme, de Céline Dion à Sexy Sushi, en passant par Les Rita Mitsouko, Mylène Farmer, Goldman, L’Impératrice, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Jacques Dutronc…

Viens danser, chanter, crier, le monde peut bien attendre !

Live Tribute à 1h par Les Michel Druckers

DJ set French Pop

Si tu aimes: Niagara, Indochine, Etienne Daho, Les Rita Mitsouko, France Gall, Alain Bashung, Michel Polnareff, Celine Dion, Jean Jacques Goldman, Serge Gainsbourg, Lio, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Michel Berger, Jacques Dutronc, Mylene Farmer, Taxi Girl, Elli & Jacno, Axel Bauer, Laurent Voulzy, Alain Souchon…

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC : Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 24 janvier 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

