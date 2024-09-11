Ou.verdures de saison – I3·être habitant Colonnes Blanquefort

Ou.verdures de saison – I3·être habitant Mercredi 11 septembre 2024, 19h00 Colonnes Gironde

Entrée gratuite

Début : 2024-09-11T19:00:00 – 2024-09-11T21:00:00

Fin : 2024-09-11T19:00:00 – 2024-09-11T21:00:00

Habiter sensiblement notre monde

Comme chaque année, retrouvons-nous le 11 sept sur le parvis des Colonnes, autour de notre récolte de spectacles que l’équipe de la Scène nationale sera ravie de vous présenter.

Pour fêter ces retrouvailles et ouvrir la saison, nous avons invité Hamid Ben Mahi pour nous présenter des extraits de sa prochaine création I·3 – être habitant !

19h

extraits du spectacle I·3 – être habitant

19h30

présentation de saison + verre de l’amitié

Imaginé par Hamid Ben Mahi en résidence en septembre à la Scène nationale, ce spectacle hip-hop avec cinq danseur·euses questionne notre rapport à l’habitat et aux histoires qui se construisent autour. Les artistes dansent des récits d’habitant·es, des souvenirs et témoignages récoltés ici et ailleurs avec la volonté de mettre en lumière le sentiment d’attachement qui se crée avec les espaces que l’on habite. Hamid a d’ailleurs collaboré avec l’architecte bordelais Christophe Hutin.

I3 • être habitant

« Chacun laissant son empreinte dans les logements qu’il occupe et chacun de ces logements laissant sa trace dans nos mémoires; ce sont ces marques, ces souvenirs que nous révélons avec cette création au confluent de la danse, de l’architecture et des arts visuels.»

Hamid Ben Mahi

durée 20 min

retrouvez le spectacle dans son entièreté ven 11 oct à 18h dans le cadre du FAB.

Cie Hors Série – Hamid Ben Mahi danse hip-hop

