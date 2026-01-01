Où voir la finale Sénégal–Maroc de la CAN 2025 gratuitement à Paris ? Ancien Tati Barbès Paris

Un choc entre deux titans à voir…

L’affiche est royale : elle oppose deux des plus grandes puissances du football africain actuel. D’un côté, le Sénégal, fort de sa victoire 1–0 contre l’Égypte, vise un second titre pour confirmer sa domination sur la décennie. De l’autre, le Maroc, porté par une ferveur nationale indescriptible, a arraché sa place au bout du suspense face au Nigeria. Pour les Lions de l’Atlas, l’enjeu est historique : triompher sur leur propre sol et mettre fin à une attente qui dure depuis 1976.

Au centre sportif Louis Lumière (20e)

Après avoir fait vibrer les Parisiens et les Parisiennes, au rythme des Jeux de Paris en 2024, le centre sportif du 20e réitère l’expérience et propose de nouveau aux amoureux de football de venir profiter, gratuitement, d’une grande compétition en direct !

À QJ (Paris Centre)

Lieu de partage et de rencontre pour les parisiens de 16 à 30 ans, QJ (Quartier Jeunes), situé dans l’ancienne mairie du 1er arrondissement, a également prévu de retransmettre la rencontre ! Des animations sont prévues en amont du match, dès 18h. L’événement est gratuit mais sur inscription.

Réserver sa place

A la Tribune Barbès (18e)

Permettre aux fans de foot de profiter des meilleurs matchs de la CAN dans l’ancien TATI Barbès (18e) ? C’est le projet « Tribune Barbès », initié par l’Union de la Jeunesse Internationale et la plateforme culturelle Air Afrique. Ce dimanche, la finale est diffusée gratuitement dans l’ancien magasin du 18e. Des animations sont prévues en amont du match, dont un stand de flocage gratuit de maillots (vierges). Événement sans inscription, mais soumis à une jauge.

Le football africain est à l’honneur, ce dimanche, avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, opposant le Sénégal au Maroc. Le match est retransmis en direct et gratuitement dans plusieurs lieux parisiens. On fait le point.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Ancien Tati Barbès 2-4, boulevard Marguerite de Rochechouart 75018 Paris



