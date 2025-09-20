Où vont les petites robes ? Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes Allamps

Où vont les petites robes ? Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes Allamps samedi 20 septembre 2025.

Où vont les petites robes ? 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez une envolée de robes fleuries, telles des présences rappelant le monde de l’enfance, dans les champs, les jardins… Des moments de relation avec les plantes, avec le vivant, qui nous relient et nous rassemblent. Poétique de la métamorphose, d’une nature à préserver… Cyanotypes, installation sonore et olfactive pour une expérience esthétique où tous les sens activeront des souvenirs partagés…

Le samedi à 16 h, Honorine Bia se frayera un chemin parmi les toiles et les petites robes, mettant à l’honneur l’innocence du geste. À 17 h, une conversation réunira Pauline Lisowski, artiste, critique d’art et curatrice, et la plasticienne, pour échanger autour des sujets au cœur de l’exposition.

Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes Housselmont, 54112 Allamps Allamps 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est La chapelle Notre-Dame-des-Gouttes d’Housselmont, dont la première mention date de 1670, aurait succédé à un édifice du début du XVIIᵉ siècle, probablement lié à une source voisine et à un pèlerinage annuel. Dépendance de l’église d’Allamps, elle bénéficiait autrefois de biens et de vignes. Vendue comme bien national en 1792, elle resta ouverte au culte jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, avant de se dégrader.

Construite en moellon calcaire, avec un chevet à baies flamboyantes, elle abritait un riche mobilier sculpté des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, en grande partie déposé après un vol survenu en 1980. Rachetée par la commune en 2004, elle a fait l’objet d’une restauration complète entre 2006 et 2007, restituant la charpente apparente et réhabilitant les maçonneries, la toiture en tuiles écailles et les enduits à la chaux.

Dépourvue de mobilier liturgique, elle est aujourd’hui destinée à accueillir des activités artistiques et culturelles, renouant ainsi avec la vie de la communauté.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sylvie de Biasi