Où vont nos déchets visite du centre de tri du Jura Dole

Serre Vivante vous emmène découvrir le tri de vos déchets !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroule du 22 au 30 novembre et vise à sensibiliser à la réduction des déchets et à promouvoir des pratiques de consommation responsable.

Mercredi 26 novembre, Serre Vivante vous invite à en apprendre plus sur le devenir de nos déchets

Le SYDOM du Jura trie et valorise les déchets de tous les jurassiens depuis 30 ans. Lors de ces 2h de visite les participants observeront ce qui se passe une fois que nos poubelles sont collectées et transportées au centre de tri à Lons-Le-Saunier, et rencontreront les personnes qui permettent que nos emballages soient recyclés. L’animateur du SYDOM détaillera par ailleurs les défis et le fonctionnement du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.

Départ en bus à 13h45 de Dole depuis le parking situé avenue de Lahr (face à la Passerelle du Prélot et du port de plaisance). Retour prévu vers 18h

Places limitées réservation obligatoire auprès de l’association au 06.30.32.50.45 ou par mail à Serre.Vivante@wanadoo.fr

Tarif 10€ (gratuit pour les adhérents) .

