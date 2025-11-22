Ouah! spectacle musical pour enfants Biganos

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

samedi 22 novembre 2025

Rue Pierre de Coubertin Biganos Gironde

Gratuit

2025-11-22 11:00:00
2025-11-22 11:30:00

2025-11-22

Association Éclats
Inspiré du personnage d’Auguste, le maladroit clown blanc du cirque, Ouah ! arrive en trombe. Il s’est perdu.
Il court toujours… il cherche sa boussole qui donne le LA ! Trombone à la main et nasse au dos, Ouah ! nous joue des pièces du répertoire musical contemporain, pour ouvrir nos oreilles à d’autres univers musicaux tout en restant dans le plaisir de la découverte sonore et de l’inouï.
De surprise en surprise, Ouah ! nous embarque dans ses petites folies, ses tics et manies… et nous met à son diapason du rire et de la joie.
Un spectacle musical aussi déjanté que réjouissant.
De 3 à 7 ans
Durée 30 minutes
Tarif gratuit   .

Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

