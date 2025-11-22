Ouah! spectacle musical pour enfants Biganos
Ouah! spectacle musical pour enfants Biganos samedi 22 novembre 2025.
Ouah! spectacle musical pour enfants
Rue Pierre de Coubertin Biganos
Gratuit
22 novembre 2025 11:00:00
11:30:00
2025-11-22
Association Éclats
Inspiré du personnage d’Auguste, le maladroit clown blanc du cirque, Ouah ! arrive en trombe. Il s’est perdu.
Il court toujours… il cherche sa boussole qui donne le LA ! Trombone à la main et nasse au dos, Ouah ! nous joue des pièces du répertoire musical contemporain, pour ouvrir nos oreilles à d’autres univers musicaux tout en restant dans le plaisir de la découverte sonore et de l’inouï.
De surprise en surprise, Ouah ! nous embarque dans ses petites folies, ses tics et manies… et nous met à son diapason du rire et de la joie.
Un spectacle musical aussi déjanté que réjouissant.
De 3 à 7 ans
Durée 30 minutes
Tarif gratuit .
Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
