OUBERET – LA PUCE A L’OREILLE Riom

OUBERET Début : 2026-02-20 à 20:45. Tarif : – euros.

Accrochez-vous… Oubéret débarque à la Puce a l’Oreille le Vendredi 20 Février 2026 pour la sortie de leur album ‘Voyages’ ! Entre rock et rythmes celtiques, ce groupe vous entraîne dans un univers totalement décomplexé, où la créativité règne sans limites Des textes pleins d’humour, une énergie communicative, une complicité unique avec le public…Chaque concert d’Oubéret est une aventure différente, menée par leur druide, leur pirate, leur chaman et leur bon roi.Préparez-vous à chanter, danser et vibrer au son d’un rock celtique aussi libre qu’inspiré… et à Voyager avec ce 7ème opus que les musiciens vous ont concocté ! Plus d’infos sur le groupe : https://ouberet.fr/

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63