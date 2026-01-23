OUBLIE-MOI, JE T’AIME BASCALA Bruguières

OUBLIE-MOI, JE T’AIME

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – 32 EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Dans Oublie-moi je t’aime, Nicolas et Valentine, deux jeunes étudiants en colocation à Paris, cherchent un troisième coloc pour alléger le loyer. C’est ainsi que Martine débarque dans leur vie quinquagénaire fraîchement divorcée et sans emploi, elle bouscule leur quotidien… et leur canapé-lit !

Entre différences de générations, choc des habitudes et annonces plus ou moins légales pour arrondir les fins de mois, le petit studio se transforme en véritable théâtre de la vie.

Un spectacle à l’énergie communicative, où chaque personnage apporte sa touche unique fraîcheur, absurdité, audace ou humour bien senti. Une soirée qui vous fera oublier vos tracas et vous fera dire… oublie-moi je t’aime ! 28 .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Oublie-moi je t?aime, Nicolas and Valentine, two young students sharing a flat in Paris, are looking for a third flatmate to lighten the rent. That’s when Martine comes into their lives: a recently divorced, unemployed 50-something, she upsets their daily routine? and their sofa bed!

L’événement OUBLIE-MOI, JE T’AIME Bruguières a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE