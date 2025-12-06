Oublie-moi Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Oublie-moi Samedi 6 décembre, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

« Oublie-moi », une pièce de Matthew Seager, mise en scène et adaptée par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez.

Une histoire d’amour intense et bouleversante entre Jeanne et Arthur, d’abord parfaite, jusqu’à ce que l’oubli s’installe. Un récit sensible et profond, salué par la critique et couronné de 4 Molières en 2023.

Avec Mathilde Roehrich ou Pauline Tricot, Clément Aubert, Lionel Erdogan ou Ike Zacsongo-Joseph.

Production : Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec MK Prod’.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

