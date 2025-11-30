OUBLIE MOI – THEATRE LA BRUYERE Paris
OUBLIE MOI – THEATRE LA BRUYERE Paris dimanche 30 novembre 2025.
OUBLIE MOI Début : 2025-11-30 à 17:00. Tarif : – euros.
Déjà plus de 150 000 spectateurs !4 Molières 2023Molière du Théâtre PrivéMolière de la mise en scène du Théâtre PrivéMolière de la Meilleure Comédienne du Théâtre PrivéMolière du Meilleur Comédien du Théâtre PrivéUne histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur.Une histoire parfaite.Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.C’était pourtant simple à retenir.Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Durée 1h15 À partir de 12 ansDistribution : MARIE JULIE BAUP ou ELISE DIAMANT ou MATHILDE ROEHRICHTHIERRY LOPEZ ou CLEMENT AUBERT ou LIONEL ERDOGAN ou KEVIN GARNICHAT.“Oublie-moi” is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. A partir du 1er décembre : distribution en alternanceProduction : Théâtre La Bruyère, Atelier Théâtre Actuel, MK PROD’, Louis d’Or Production, IMAOAuteur(s): D’après In Other Words de Matthew SaegerAdapté par Marie-Julie Baup et Thierry LopezMise en scène : Marie-Julie Baup et Thierry LopezCostumes Michel DussarratScénographie Bastien ForestierLumières Moïse HillCréation sonore Maxence VandeveldeAssistante mise en scène Pauline TricotChorégraphie Anouk Viale
THEATRE LA BRUYERE 5 Rue La Bruyere 75009 Paris 75