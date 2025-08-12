« Oublie-moi », une création Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes

« Oublie-moi », une création Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 19:00 – 20:15

Gratuit : non De 15 € à 32 € Tout public

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir. Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.d’après In Others Words de Matthew SeagerLa pièce a été récompensée par 4 Molières en 2023, dont celui du meilleur spectacle et de la meilleure mise en scène.Durée : 1h15Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

