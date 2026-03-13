Oubliez les oeufs… Peignez vos o Bomb !

15 Rue de l’Église Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Cette année, la tradition se transforme! La Chocolaterie OBOMB de Marin Foucher s’installe dans votre boutique Brêves de Comptoir pour un atelier inédit.

Le concept ? Personnalisez vos propres sphères chocolatées aux crayons alimentaires. Une fois décorées, ces bombes de chocolat fondent dans du lait chaud pour libérer leurs trésors surprises. Un moment créatif et magique pour soutenir l’artisanat du Marais Poitevin.

Lieu Office de Tourisme de Coulon, 15 rue de l’église.

Date Mercredi 8 avril à 11h et 16h.

Public Dès 5-6 ans.

Durée 45 min.

Tarif 12,50 € enfant (repart avec 2 O’BOMB).

Venez faire briller les yeux et les papilles dans l’esprit chaleureux de notre maison de vacances ! .

15 Rue de l’Église Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

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English : Oubliez les oeufs… Peignez vos o Bomb !

L’événement Oubliez les oeufs… Peignez vos o Bomb ! Coulon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin