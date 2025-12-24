Oudon trail, Parc de la Pilardière Oudon

Oudon trail

Le Dimanche 12 Avril 2026, l’école Saint joseph de Oudon organise un Trail Off sans classement avec 3 parcours de 6 km, 11 km et 21 km, ainsi que 3 courses pour les enfants.

Toutes les courses partiront et arriveront sur le site du domaine de la Pilardière à Oudon.

Départ à 9H pour le 21 km, 9h15 pour le 11km, 09h30 pour le 5km (à partir de 13 ans).

Pour les courses enfants:

De 3 à 5 ans. 11h30. Environ 300m.

De 6 à 9 ans. 11h40. Environ 600m.

De 10 à 12 ans. 11h50. Environ 1200m.

Les parcours seront entièrement balisés et emprunteront en majorité des chemins et quelques parties goudronnées. En cas de mauvaise météo les parcours pourront être gras.

Possibilité de restauration sur place après la course. .

Parc de la Pilardière 674 La Mabonnière Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

On Sunday April 12, 2026, the Saint Joseph school in Oudon is organizing an unclassified Trail Off with 3 courses of 6 km, 11 km and 21 km, as well as 3 races for children.

