Ouestiti Park 2025 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Ouestiti Park 2025 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre mercredi 15 octobre 2025.

Ouestiti Park 2025

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Fort de Tourneville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 13:30:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Le festival des petit.es qui jouent aux grand.es !

Mercredi c’est le jour des enfants !

Le Ouest Park ouvre ses portes aux festivalier.ères en herbe. Spectacles, ateliers et autres surprises raviront les ouistitis comme leurs parents !

Au programme

– « Le Berce Plafond » Les Vibrants Défricheurs

Rêverie musicale et visuelles De 0 à 3 ans Durée 30 min.

– « Cyclorama » Datakidz

Ciné-Biclou-Concert Dès 5 ans Durée 50 min.

– « Turbo Minus » Radio Minus

Megamix graphique et musical Dès 6 ans Durée 1h.

– « Héritage » Dj Show Set

Dancefloor intergalactique Dès 7 ans Durée 45 min.

– Disco Inferno

Disco-fitness Dès 6 ans.

Programme détaillé et réservation sur https://www.ouestpark.com/ouestiti-park/ .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Fort de Tourneville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Ouestiti Park 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouestiti Park 2025 Le Havre a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie