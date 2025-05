Oui, de la Fleur Mayennaise – Terre de Couleurs Louverné, 14 juin 2025 14:30, Louverné.

Mayenne

Oui, de la Fleur Mayennaise Terre de Couleurs 466 Les Basses Marches Louverné Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Vous souhaitez découvrir une ferme florale ?

Chaussez de bonnes chaussures et vous pourrez alors prendre part à la visite de la ferme et ainsi échanger avec Coralie, floricultrice. Vous aurez également l’opportunité de récolter de jolies fleurs directement au champ afin de réaliser votre propre bouquet.

Pour les plus téméraires dégustations de fleurs comestibles ! .

Terre de Couleurs 466 Les Basses Marches

Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 6 95 79 55 81 terredecouleurs-fermeflorale@outlook.com

English :

Would you like to discover a flower farm?

German :

Möchten Sie eine Blumenfarm kennenlernen?

Italiano :

Volete scoprire una fattoria dei fiori?

Espanol :

¿Le gustaría descubrir una granja de flores?

L’événement Oui, de la Fleur Mayennaise Louverné a été mis à jour le 2025-05-09 par LAVAL TOURISME