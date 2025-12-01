Oui futur ! Bab et les chats La Chapelle-Saint-Luc

Oui futur ! Bab et les chats

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Début : 2025-12-10 15:00:00

2025-12-10

De Candice Guennec et Guillaume Baranger



Coup de cœur de la scène rock du festival au Bonheur des Mômes en 2022, BAB et les chats, alias Candice Guennec et Guillaume Baranger, présentent leur nouveau spectacle.

Des chansons dont les rythmes rock’n’roll ont déjà parcouru la France, le Québec, la Suisse… Ce concert est un cri d’espoir pour les nouvelles générations. Avec des instruments construits à partir de matériaux recyclés, les deux musiciens jouent et chantent le partage, l’esprit d’équipe, la nature, la préservation des cultures… Sans culture on va dans le mur! Ce concert interactif invite les enfants, devenus les chats à être chanteurs, danseurs ou acteurs, lâche tes écrans viens voir du vivant ! Candice, chanteuse, bassiste, cheffe d’orchestre, et Guillaume, multi-instrumentiste, proposent un joyeux moment à passer en famille à travers des chansons festives et intergénérationnelles qui sont de véritables hymnes à la joie ! .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

