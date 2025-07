Oui Mai- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

Oui Mai- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe samedi 23 août 2025.

Oui Mai- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : 2025-08-23

Début : 2025-08-23 13:00:00

fin : 2025-08-23 14:15:00

Date(s) :

2025-08-23

Représentation théâtrale par la Compagnie La Part de l’Ombre + déjeuner partagé

Un dialogue père-fils autour des questions de l’héritage et de l’émancipation. De retour sur leur terre d’origine, la Sarthe, un père et son fils nous ouvrent les portes de leur intimité. Parmi les spectateurs, ils cuisinent, bavardent. Le fils ose questionner le père, le père ose se raconter au fils. Ensemble, ils retraversent l’enfance paysanne et le choix du départ du « pays », interrogent les héritages, les traces intimes de la révolte de Mai 68 événement fondateur de la vie d’adulte du père…

Un dialogue emprunt de tendresse et de vérité dont ils ont longtemps rêvé et qu’ils s’autorisent devant nous, enfin. NB les comédiens cuisinant pendant le spectacle, un déjeuner informel vous sera proposé à l’issue de la représentation.

En cas d’intolérance alimentaire ou envie de choisir votre menu, vous pouvez tout à fait apporter vous-même vos victuailles !

Conseillé à partir de 14 ans. En plein air.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

Theatrical performance by Compagnie La Part de l’Ombre + shared lunch

German :

Theateraufführung der Compagnie La Part de l’Ombre + gemeinsames Mittagessen

Italiano :

Spettacolo teatrale della Compagnie La Part de l’Ombre + pranzo condiviso

Espanol :

Representación teatral de la Compagnie La Part de l’Ombre + almuerzo compartido

