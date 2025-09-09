Ouiiiii Compagnie Des Plumés Amiens

Ouiiiii Compagnie Des Plumés Amiens
Ouiiiii Compagnie Des Plumés Amiens mercredi 1 avril 2026.
Ouiiiii Compagnie Des Plumés
Place Longueville Amiens Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
À l’origine, la Compagnie Des Plumés était, dans le paysage du cirque français, la grande spécialiste du dressage des poules savantes.
Sautant du coq à l’âne, cette troupe de circassiens pas comme les autres délaisse la poulette au profit du toutou. Ouiiiii est un spectacle tendre et fou qui séduira les petits comme les grands, humains ou canins ! Il met en scène 10 acteurs 5 artistes et 5 chiens. Et un musicien, aussi, qui compose en direct une bande-son géniale et indispensable ! On verra des chiens chanteurs, des saucisses lancées, des chorégraphies loufoques… Pas mal d’imprévus et autres moments de folie !
Loin de tout anthropocentrisme, c’est de connivence entre l’homme et l’animal qu’il s’agit ici. Basé sur des relations égalitaires de complicité et de jeu plus que sur l’idée de dressage, le talent des bipèdes sera de révéler la personnalité de chacun des quadripèdes.
Ce qui anime cette grande famille mi-humaine mi-canine, au fond, c’est juste l’envie d’être ensemble et de jouer !
Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
Originally, the Compagnie Des Plume?s was the leading specialist in training hens in the French circus scene.
Jumping from rooster to donkey, this troupe of circus performers like no other leaves the chick behind in favor of the pooch. Ouiiiii is a crazy, tender show that will appeal to young and old alike, human or canine! It features 10 actors: 5 performers and 5 dogs. And a musician, too, who composes the essential live soundtrack! We’ll see singing dogs, thrown sausages, zany choreography? Lots of impre?vus and other moments of madness!
Far from anthropocentrism, it’s all about the complicity between man and animal. Based on an equitable relationship of complicity and playfulness rather than on the idea of training, the team?s talent lies in revealing the personality of each quadripe.
At heart, what drives this half-human, half-canine family is the desire to be together and play!
German :
Ursprünglich war die Compagnie Des Plume?s in der französischen Zirkuslandschaft der große Spezialist für die Dressur von dressierten Hühnern.
Diese Truppe von Zirkusartisten springt vom Hahn auf den Ast und lässt die Henne zugunsten des Hündchens fallen. Ouiiiiii ist eine zärtliche und verrückte Show, die Groß und Klein, Menschen und Hunde gleichermaßen begeistern wird! Es besteht aus 10 Schauspielern: 5 Artisten und 5 Hunden. Und einen Musiker, der live einen genialen und unverzichtbaren Soundtrack komponiert! Wir werden singende Hunde, Wurstschleudern und verrückte Choreographien sehen Es gibt viel Unerwartetes und andere verrückte Momente!
Weit entfernt von jeglichem Anthropozentrismus geht es hier um das Zusammenleben von Mensch und Tier. Das Talent der Piepmätze besteht darin, die Persönlichkeit jedes einzelnen Vierbeiners hervorzuheben.
Was diese große Familie, die halb Mensch, halb Hund ist, antreibt, ist der Wunsch, zusammen zu sein und zu spielen!
Italiano :
In origine, la Compagnie Des Plume’s era la principale specialista nell’addestramento di galline nel panorama circense francese.
Saltando da un gallo all’altro, questa troupe di artisti circensi non ha nulla da invidiare alle altre, abbandonando la pollastra a favore del cagnolino. Ouiiiii è uno spettacolo tenero e folle che piacerà a grandi e piccini, umani o canini! È composto da 10 attori: 5 performer e 5 cani. E un musicista che compone l’essenziale colonna sonora dal vivo! Ci saranno cani che cantano, salsicce che vengono lanciate in giro, coreografie stravaganti? Tante sorprese e altri momenti di follia!
Lungi dall’essere antropocentrico, questo spettacolo è incentrato sulla complicità tra uomo e animale. Basato su un rapporto equo di complicità e gioco piuttosto che sull’idea di addestramento, il talento del team sarà quello di rivelare la personalità di ognuno dei quattro personaggi.
Ciò che anima questa grande famiglia metà umana e metà canina è la voglia di stare insieme e di giocare!
Espanol :
En sus orígenes, la Compagnie Des Plume?s era el principal especialista en adiestramiento de gallinas del circo francés.
Saltando de gallo en toro, esta troupe de artistas circenses no se parece a ninguna otra, abandonando la pollita en favor del perrito. Ouiiiii es un espectáculo tierno y alocado que gustará a grandes y pequeños, ¡humanos o caninos! Cuenta con 10 actores: 5 intérpretes y 5 perros. Y un músico que compone la banda sonora en directo Habrá perros que cantan, salchichas que se tiran, coreografías alocadas.. Muchas sorpresas y otros momentos de locura
Lejos de ser antropocéntrico, este espectáculo trata de la complicidad entre el hombre y el animal. Basado en una relación equitativa de complicidad y juego, más que en la idea de adiestramiento, el talento del equipo consistirá en revelar la personalidad de cada uno de los cuatro personajes.
En el fondo, lo que mueve a esta gran familia mitad humana, mitad canina, es simplemente el deseo de estar juntos y ¡jugar!
L’événement Ouiiiii Compagnie Des Plumés Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS