OUÏR Le consentement EVE scène universitaire Le Mans

OUÏR Le consentement

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Date(s) :

2026-03-24

OUÏR explore les relations et les zones grises du consentement dans les relations affectives.

Six hommes et femmes dotées d’un fil rouge, tentent de tisser des relations dans leurs existences affectives. Ils et elles explorent, badinent, se heurtent, s’aliènent ou se libèrent, se blessent ou se reconstruisent. Un spectacle sur le fil entre danse, théâtre et performance plastique.

Un spectacle sur le fil entre danse, théâtre et performance plastique.

[Cies Zutano BaZar et La Morsure]

Direction artistique Florence Loison, Marjorie Kellen, Christophe Lecheviller, Marie Parent

Interprétation Florence Loison, Marjorie Kellen, Christophe Lecheviller, Marie Parent, Romain Brosseau, Eglantine Lucas

1 h dès 14 ans .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

OUÏR explores the relationships and gray areas of consent in emotional relationships.

German :

OUÏR erforscht die Beziehungen und die Grauzonen der Zustimmung in emotionalen Beziehungen.

Italiano :

OUÏR esplora le relazioni e le zone d’ombra del consenso nelle relazioni affettive.

Espanol :

OUÏR explora las relaciones y las zonas grises del consentimiento en las relaciones afectivas.

L’événement OUÏR Le consentement Le Mans a été mis à jour le 2025-11-12 par CDT72