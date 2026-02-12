Oulade

Flavin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Salle Polyvalente. Soirée dansante. Plus d’informations à venir… Organisé par Danses Traditionnelles. Informations au 06 81 30 51 74.

.

Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 81 30 51 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salle Polyvalente. Dance evening. More information to come… Organized by Danses Traditionnelles. Information on 06 81 30 51 74.

L’événement Oulade Flavin a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)