OUM PA PA SAISON CULTURELLE Bédarieux

JEUDI 30 AVRIL OUM PA PA 20h30 LA TUILERIE

La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et de poésie !

Tarif 15€ TP, 10€ TR, 7€ enfant Durée 1h10

Age Tout public

Oum Pa Pa ! Opus 2 est un spectacle musical porté par un quatuor féminin audacieux, où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la grande musique

English :

THURSDAY APRIL 30 OUM PA PA 8:30pm LA TUILERIE

A dazzling encounter between the most popular of instruments and classical music, in a show full of humor and poetry!

Price: 15? TP, 10? TR, 7? child Duration: 1h10

Age All audiences

