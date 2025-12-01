Oups j’ai oublié Noel ! Bibliothèque Site de Meslin Lamballe-Armor
Oups j’ai oublié Noel ! Bibliothèque Site de Meslin Lamballe-Armor mercredi 24 décembre 2025.
Oups j’ai oublié Noel !
Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Heureusement, tu as encore le temps de venir bricoler un petit cadeau de dernière minute.
De 5 à 10 ans. .
Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Oups j’ai oublié Noel ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André