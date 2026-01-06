Ourk Blah Blah compagnie Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Ourk Blah Blah compagnie

Mardi 10 mars 2026 de 17h30 à 18h20. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-10 17:30:00

fin : 2026-03-10 18:20:00

2026-03-10

Avec ses métissages musicaux, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll à la cumbia, ce concert est une invitation aux voyages. Du cocktail (de fruits bien sûr) siroté sur une plage paradisiaque à la moiteur d’une capitale sud-américaine, Ourk embarque petit·es et grand·es le temps d’un concert joyeux et dansant.

Chaque musicien s’est concocté son propre instrumentarium , donnant à entendre et à voir une abondance d’instruments électriques, acoustiques et électroniques. On passe de la boite à rythme à la batterie, de la basse à la guitare électrique, alors qu’interviennent le charango (instrument à cordes bolivien) ou le dobro. Les artistes disposent également d’un large panel d’objets sonores et mécaniques, d’instruments bricolés tous plus fous les uns que les autres.

La richesse des propositions rythmiques et mélodiques (inspirée du mouvement tropicaliste brésilien) mais aussi visuelles (accentuée par la grande proximité des musiciens car nous sommes installé·e·s tout autour d’eux) fait d’OURK une expérience à partager en famille, à l’école, entre ami·es, et ce, quel que soit l’âge des spectateurices.

Une invitation à la fête ! Dépaysement garanti.



• Guitare et synthé Gabriel Fabing

• Batterie et objets Joël Lattanzio

• Guitares, charango et synthé Santiago Moreno ou Romain Laurent

• Compositions Blah Blah Blah Cie

• Regard extérieur Martine Waniowski

• Décor Barbara Mornet et Florian Kubler

• Direction de production Claire Girod

• Assistanat de production Aurélie Burgun .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With its musical mix of krautrock, electro, rock?n?roll and cumbia, this concert is an invitation to travel

