Ourk Salle des fêtes Nanterre
Ourk Salle des fêtes Nanterre samedi 11 octobre 2025.
Entourés d’une panoplie d’objets sonores insolites et d’instruments électriques, acoustiques et électroniques, les trois musiciens de Blah Blah Blah livrent un concert festif, déjanté et immersif où krautrock, électro, rock’n’roll et cumbia se côtoient.
Un rock tropicaliste entraînant dont l’énergie communicative plongent les spectateurs, installés en cercle autour des musiciens, dans un tourbillon de sons.
Guitare, synthé Gabriel Fabing
Batterie, objets Joël Lattanzio
Guitares, charango, synthé, dobro Santiago Moreno en alternance avec Romain Laurent
Compositions Blah Blah Blah Compagnie
Regard extérieur jeune public Martine Waniowski
Un concert à vivre en famille dès 5 ans.
Le samedi 11 octobre 2025
de 17h00 à 18h00
payant
De 6 à 13 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T20:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T17:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00
Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre