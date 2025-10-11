Ourk Salle des fêtes Nanterre

Ourk Salle des fêtes Nanterre samedi 11 octobre 2025.

Entourés d’une panoplie d’objets sonores insolites et d’instruments électriques, acoustiques et électroniques, les trois musiciens de Blah Blah Blah livrent un concert festif, déjanté et immersif où krautrock, électro, rock’n’roll et cumbia se côtoient.

Un rock tropicaliste entraînant dont l’énergie communicative plongent les spectateurs, installés en cercle autour des musiciens, dans un tourbillon de sons.

Guitare, synthé Gabriel Fabing

Batterie, objets Joël Lattanzio

Guitares, charango, synthé, dobro Santiago Moreno en alternance avec Romain Laurent

Compositions Blah Blah Blah Compagnie

Regard extérieur jeune public Martine Waniowski

Un concert à vivre en famille dès 5 ans.

Le samedi 11 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre