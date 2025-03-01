Ours Besançon Petit Kursaal Besançon

Ours Besançon

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Trois ans après la sortie de l’album Mitsouko, et plus de 60 dates de concerts et de festivals effectués à travers la France, OURS sera de retour en 2025 avec un nouvel album de chansons originales.

Ce disque sera son 5ème album studio, et il verra le jour au beau milieu d’une tournée que l’artiste s’apprête à démarrer avec son frère Pierre, et son père Alain Souchon. Cette série de dates exceptionnelles pour la première fois en famille et à 3 sur scène mettra en avant le répertoire magistral d’Alain Souchon. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Ours Besançon

German : Ours Besançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Ours Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-03-01 par DOUBS TOURISME