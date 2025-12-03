OURS EAU – L’IDEAL Lezignan

OURS EAU Début : 2025-12-21 à 17:00. Tarif : – euros.

Il était une fois dans la forêt magique du père noël un vieux chêne qui offrait ses branches pour la création des jouets. Mais c’était sans compter sur la petite fille de la société et du pouvoir qui pollue la planète et nos rêves.Si le père noël n’a plus assez d’eau pour son vieux chêne, ses larmes vont être les premières gouttes d’eau d’une chaine fraternellede tous ceux qui veulent encore rêver… Du haut de ses sommets, Ours’eau, le jeune ours des Pyrénées, va solliciter tous les héros des contes de notre enfancepour partir à la recherche des précieuses gouttesd’eau.Aujourd’hui, sauveront-ils Noël ? Demain, sauveront-ils le monde ?

L’IDEAL 11 RUE PAUL BERT 11200 Lezignan 11