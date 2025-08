Ours en concert Salle Paul Fort Nantes

Ours en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 29 € Adulte

En témoigne Le Spleen d’une vie sublime, son cinquième album, immuablement léger et lumineux, où le musicien se fait aussi un peu plus grave. Observateur sensible du monde contemporain, Charles Souchon de son vrai nom tisse un large éventail d’expressions qu’il saisit par touches délicates. Aujourd’hui devenu père, l’homme qui a longtemps jeté un voile pudique sur ses émotions assure, grâce à ce nouvel album, assumer un nouveau virage : celui de raconter la vie et ses mystères dans une écriture directe et sans artifice. Et il le fait de la plus élégante des manières. Empli de tendresse et d’optimisme, Le Spleen d’une vie sublime résonne comme un baume doux et réconfortant.Ours : voix, guitareKahina Ouali : clavier, voixRomain Preuss : guitare, voix

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000