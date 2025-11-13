Ours en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes

Ours en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Ours en concert Jeudi 13 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Tarif unique : 29 €

En témoigne Le Spleen d’une vie sublime, son cinquième album, immuablement léger et lumineux, où le musicien se fait aussi un peu plus grave. Observateur sensible du monde contemporain, Charles Souchon de son vrai nom tisse un large éventail d’expressions qu’il saisit par touches délicates. Aujourd’hui devenu père, l’homme qui a longtemps jeté un voile pudique sur ses émotions assure, grâce à ce nouvel album, assumer un nouveau virage : celui de raconter la vie et ses mystères dans une écriture directe et sans artifice. Et il le fait de la plus élégante des manières. Empli de tendresse et d’optimisme, Le Spleen d’une vie sublime résonne comme un baume doux et réconfortant.

Ours : voix, guitare

Kahina Ouali : clavier, voix

Romain Preuss : guitare, voix

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Depuis près de vingt ans, Ours place sa voix singulière pétrie de douceur au service d’une œuvre à la tonalité en clair-obscur, dans laquelle il prend soin de toujours se renouveler. chanson nantes

© Nicolas Despis