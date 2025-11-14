Ours Le spleen d’une vie sublime Trébeurden

7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Ours, c’est le nom de scène de Charles Souchon, fils d’Alain Souchon.

En 2007, il sort son premier album, Mi, qui remporte le prix de l’UNAC pour la chanson de l’année. Après plus de 170 concerts, des premières parties pour des artistes tels que Vanessa Paradis, Tryo et Zazie, ainsi que des collaborations avec Zaz ou Grand Corps Malade, il dévoile en 2021 l’album Mitsouko .

Trois ans après Mitsouko, Ours revient en 2025 avec un nouvel album de chansons inédites. Laissez-vous emporter le temps d’une soirée dans son univers artistique mêlant pop, mélancolie et poésie.

Chanson

80 min

Tout public

Charles Souchon Chant, Guitare Romain Preuss Basse, Guitare, Chœurs Kahina Ouali Claviers, Coeurs .

7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

