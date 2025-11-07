Ours + Mathieu des Longchamps L’Atelier Cluses
Ours + Mathieu des Longchamps L’Atelier Cluses vendredi 7 novembre 2025.
Ours + Mathieu des Longchamps
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Carte Loisirs
Carte Cézam
Carte Aslie
Groupe
(à partir de 10 personnes)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 00:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Depuis près de vingt ans Ours place sa voix singulière, pétrie de douceur, au service d’un répertoire foisonnant.
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
English : Ours + Mathieu des Longchamps
For almost twenty years, Ours has been putting his unique, gentle voice to the service of a rich repertoire.
German :
Seit fast zwanzig Jahren stellt Ours seine einzigartige, sanfte Stimme in den Dienst eines umfangreichen Repertoires.
Italiano :
Da quasi vent’anni, il Nostro utilizza la sua voce unica, piena di dolcezza, per eseguire un ricco repertorio.
Espanol :
Desde hace casi veinte años, Ours utiliza su voz única, llena de dulzura, para interpretar un rico repertorio.
