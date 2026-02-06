Oursinades Istres

Oursinades

Du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026 le samedi de 11h à 17h. Le dimanche de 11h à 17h.

Reporté en cas de mauvais temps. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Venez déguster oursins et spécialités de la mer au bord de l’eau sur les rives de l’étang de l’Olivier, esplanade Charles de Gaulle (côté mini port)

Depuis plus de 25 ans, début mars, les Oursinades, c’est le rendez-vous incontournable à Istres!



Restauration sur place avec oursins, plateaux de coquillages, marmite du pêcheur, moules frites, burgers de la mer ou à la viande, ainsi que des propositions sucrées avec des crêpes, des gaufres et des churros, sans oublier les espaces buvettes.



Une animation musicale sera également proposée avec Patrick David et Vanessa Smiled samedi et Stud Variétés françaises et internationales dimanche.



Les rameurs de l’Olivier proposeront démonstrations et découverte de la rame traditionnelle samedi et dimanche matin.



Les Oursinades sont organisées par la direction des événements de la Ville d’Istres avec les différentes associations partenaires qui seront présentes .

Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 73

English :

Come and enjoy sea urchins and seafood specialties by the water on the banks of the Étang de l’Olivier, Esplanade Charles de Gaulle (mini port side)

