OUSMANE & SHAYNA SUN DÉLIRIUM CAFÉ Nantes

OUSMANE & SHAYNA SUN DÉLIRIUM CAFÉ Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

En collaboration, les 2 Chanteurs, auteurs et interprètes, s’accompagnent à tour de rôle sur leur répertoire respectifs, avec un « Dub Préamp » virtuel.Ousmane est le chanteur Franco-Malien du groupe JAMANAH dont l’album « Né libre » a été nominé 2ème album révélation de l’année 2019 aux Victoires du Reggae. Il prépare actuellement un projet solo plus éclectique mélangeant Reggae, Hip-Hop et Afro qui sera disponible courant 2024 que nous espérons pouvoir présenter à votre public cette année.FacebookVidéo Shayna Sun est une artiste Nantaise à la voix douce et pétillante à découvrir en live pour s’imprégner de ses nombreux messages mélodieux et de son énergie solaire. Ses textes sont sensés et engagés tout en prônant toujours l’harmonie et l’amour dans un style mélangeant Reggae et Hip-pop. Son public se retrouve et s’identifie presque systématiquement aux vibrations envoûtantes qu’elle envoie.InstaVidéo

DÉLIRIUM CAFÉ Nantes 44000