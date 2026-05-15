Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OUSTA’FÊTE Fleury

OUSTA’FÊTE Fleury

OUSTA’FÊTE Fleury dimanche 7 juin 2026.

Ville : 11560 Fleury

Département : Aude

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fleury

OUSTA’FÊTE

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez passer une journée inoubliable en famille ou entre amis !

Baptêmes à poneys pour les enfants
Jeux en bois traditionnels pour petits et grands
Structures gonflables pour se défouler
Spectacle pour émerveiller toute la famille

Buvette & restauration sur place pour profiter toute la journée

Programme complet à suivre prochainement

Ambiance conviviale, rires et bonne humeur garantis !

On vous attend nombreux pour partager cette belle fête !
  .

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 74 02 26 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend an unforgettable day with family and friends!

Pony rides for children
Traditional wooden games for young and old
Inflatable structures to let off steam
Shows to delight the whole family

Refreshment bar & on-site catering for all-day enjoyment

Full program coming soon

A friendly atmosphere, laughter and good humor guaranteed!

We’re looking forward to seeing you there!

L’événement OUSTA’FÊTE Fleury a été mis à jour le 2026-05-15 par

À voir aussi à Fleury (Aude)