Fleury

OUSTA’FÊTE

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez passer une journée inoubliable en famille ou entre amis !

Baptêmes à poneys pour les enfants

Jeux en bois traditionnels pour petits et grands

Structures gonflables pour se défouler

Spectacle pour émerveiller toute la famille

Buvette & restauration sur place pour profiter toute la journée

Programme complet à suivre prochainement

Ambiance conviviale, rires et bonne humeur garantis !

On vous attend nombreux pour partager cette belle fête !

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Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 74 02 26 61

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English :

Come and spend an unforgettable day with family and friends!

Pony rides for children

Traditional wooden games for young and old

Inflatable structures to let off steam

Shows to delight the whole family

Refreshment bar & on-site catering for all-day enjoyment

Full program coming soon

A friendly atmosphere, laughter and good humor guaranteed!

We’re looking forward to seeing you there!

L’événement OUSTA’FÊTE Fleury a été mis à jour le 2026-05-15 par