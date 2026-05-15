OUSTA’FÊTE Fleury
OUSTA’FÊTE Fleury dimanche 7 juin 2026.
Fleury
OUSTA’FÊTE
Fleury Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez passer une journée inoubliable en famille ou entre amis !
Baptêmes à poneys pour les enfants
Jeux en bois traditionnels pour petits et grands
Structures gonflables pour se défouler
Spectacle pour émerveiller toute la famille
Buvette & restauration sur place pour profiter toute la journée
Programme complet à suivre prochainement
Ambiance conviviale, rires et bonne humeur garantis !
On vous attend nombreux pour partager cette belle fête !
.
Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 74 02 26 61
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English :
Come and spend an unforgettable day with family and friends!
Pony rides for children
Traditional wooden games for young and old
Inflatable structures to let off steam
Shows to delight the whole family
Refreshment bar & on-site catering for all-day enjoyment
Full program coming soon
A friendly atmosphere, laughter and good humor guaranteed!
We’re looking forward to seeing you there!
L’événement OUSTA’FÊTE Fleury a été mis à jour le 2026-05-15 par
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