Out of Boundaries Place de l’Hôtel de Ville Elliant

Out of Boundaries Place de l'Hôtel de Ville Médiathèque Elliant Finistère

2025-09-16 18:00:00

2025-09-16

Dans le cadre du festival Cap Danse, ce film rend compte des ruptures fondamentales apportées par Anna Halprin dans le champ de la danse à partir de conversations et aussi de nombreux extraits de répétitions et de performances que cette pionnière de la Post-Modern Dance aura réalisées dans la baie de San Francisco. C’est là que cette contemporaine et amie de Merce Cunningham aura ouvert la voie de la performance.

Ce portrait témoigne de ses engagements, de son travail avec la nudité, avec la maladie et avec la mort, dépassant ainsi le seul champ de la performance. Il nous permet de voir que, toujours, elle sera parvenue à redonner le plaisir de danser à celles et ceux dont le corps était en train de les lâcher… .

