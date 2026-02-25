Out of Gravity Infrabass Party Le Cargö Caen

Out of Gravity Infrabass Party

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Samedi 2026-04-04 22:00:00

2026-04-05 05:30:00

2026-04-04

DJ’S, PRODUCER, LIVE SET, VIDEO

L’histoire d’Infrabass débute en 1993, suite à la rencontre marquante avec les Spiral Tribe. Cette révélation agit comme un déclic l’envie de développer ce modèle en France devient une évidence.

Fondé en 1994, le sound system associe puissance sonore et création visuelle immersive. En 1998, le label Infrabass voit le jour, complété par un studio de mastering et un atelier de cutting vinyle. En 2000, création de Protoprod, avec plus de 50 références et artistes produits. Organisateur de tournées européennes et du festival On The Ground en 2004, le collectif poursuit son engagement pour une culture indépendante et exigeante.

En 2023, Infrabass relance ses productions vinyle et digitale et développe des concerts d’envergure, notamment en collaboration avec Le Cargo à Caen. Toujours dans la même vibration, venez perdre l’apesanteur à la soirée Out of Gravity . .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie

DJ?S, PRODUCER, LIVE SET, VIDEO

The Infrabass story began in 1993, following a pivotal encounter with Spiral Tribe. This revelation was a wake-up call, and the desire to develop this model in France became obvious.

