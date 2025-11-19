OUT OF OFFICE COMEDY – THEATRE A L’OUEST Rouen

OUT OF OFFICE COMEDY Début : 2026-02-04 à 21:00. Tarif : – euros.

Le premier comedy show qui vous fait décrocher du boulot… en parlant boulot ! Après trois éditions complètes à Paris, Out of Office Comedy arrive en Normandie.Sur scène, trois humoristes issus du monde du travail tournent en dérision les absurdités de la vie en entreprise.Aymeric Carrez : ex-ingénieur informatique devenu humoriste, il manie l’absurde et l’impertinence avec flegme.Ike Mandeng : ancien commercial, véritable pile électrique, il séduit son public avec énergie et mordant.Arezki Chougar : ex-dentiste, il livre un stand-up corrosif et engagé, sans complaisance envers nos travers.Entre phrases toutes faites, réunions inutiles et absurdités de bureau, mieux vaut en rire !

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76