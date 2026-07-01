Out of the Box: Gisèle Freund, Jüdisches Museum Frankfurt, Frankfurt am Main

Informations pratiques

Out of the Box: Gisèle Freund 20 novembre 2026 – 16 avril 2027, les vendredis Jüdisches Museum Frankfurt

Entrée: 10 Euros, tarif réduit : 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T10:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Fin : 2027-04-16T10:00:00+02:00 – 2027-04-16T10:30:00+02:00

L’exposition « OUT OF THE BOX: Gisèle Freund » présente pour la première fois une partie de la collection Freund issue de la succession de Hans Puttnies (photographies, documents, manuscrits et notes), acquise par le musée Juif de Francfort, ainsi que des photographies provenant de la succession de la galeriste Marita Ruiter. OUT OF THE BOX dévoile de nouvelles facettes de Gisèle Freund. Alors qu’elle était jusqu’à présent surtout connue pour ses portraits d’auteurs tels que James Joyce ou Simone de Beauvoir, l’exposition met en lumière son réseau international de femmes telles qu’Adrienne Monnier, Victoria Ocampo et Frida Kahlo, souligne la diversité esthétique et l’esprit d’expérimentation de la photographe, ainsi que sa conception d’elle-même en tant qu’auteure scientifique et journaliste.

https://www.juedischesmuseum.de/en/visit/detail/out-of-the-box

Jüdisches Museum Frankfurt Bertha-Pappenheim-Platz 1, 60311 Frankfurt Frankfurt am Main 60311 Innenstadt Hessen 00496921235000 https://www.juedischesmuseum.de https://www.instagram.com/juedischesmuseumffm;http://www.facebook.com/juedischesmuseumffm;https://www.youtube.com/channel/UCLs02UuJNRdwi1Yb2lKXqww [{« link »: « https://www.juedischesmuseum.de/en/visit/detail/out-of-the-box »}] Ici, au cœur de l’Europe, vous découvrirez une histoire unique, riche en culture, en art, en traditions ancestrales et en perspectives contemporaines. Nous vous racontons l’histoire singulière de la vie juive à Francfort, l’ancienne capitale de la diaspora juive en Europe Le musée est situé à proximité de la gare centrale et du centre-ville et est très bien desservi par les transports en commun.

L’exposition « OUT OF THE BOX: Gisèle Freund » présente pour la première fois une partie de la collection Freund issue de la succession de Hans Puttnies (photographies, documents, manuscrits et notes),…

©Jüdisches Museum Frankfurt, Foto: Norbert Miguletz