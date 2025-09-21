Outil de création numérique « Et si on s’essayait à la bande dessinée autour du patrimoine ? » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Outil de création numérique « Et si on s’essayait à la bande dessinée autour du patrimoine ? » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay dimanche 21 septembre 2025.

Outil de création numérique « Et si on s’essayait à la bande dessinée autour du patrimoine ? » Dimanche 21 septembre, 09h00, 13h30 Archives départementales de la Haute-Loire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez vous essayer à la bande dessinée grâce à l’application BDnF ! Développée par la Bibliothèque nationale de France et accessible sur les postes informatiques de la salle de lecture , elle offre à chacun la possibilité de tenter l’aventure de la création grâce à des corpus d’images issus des Archives départementales et des collections patrimoniales de la BNF.

Gratuit, accès libre, en fonction des places disponibles.

Archives départementales de la Haute-Loire 4 Avenue de Meschede, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471028119 https://www.archives43.fr Les Archives départementales sont un service du Département de la Haute-Loire dont les missions sont de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques et privées produites dans le ressort du département. Elles contribuent pleinement à sauvegarder et transmettre la mémoire et l’histoire du territoire. Accès à pied : 15 min de la gare S.N.C.F. du Puy-en-Velay. Accès en bus (réseau TUDIP) : arrêt « Guitard centre » par les lignes E (Bon secours) ou G (Brives-Charensac), voir https://mobilite.lepuyenvelay.fr/tudip

Venez vous essayer à la bande dessinée grâce à l’application BDnF ! Développée par la Bibliothèque nationale de France et accessible sur les postes informatiques de la salle de lecture , elle offre à…

©Département de la Haute-Loire