Outillage d’horlogerie : une pince révélée à l’établi, Musée de la Pince, Montécheroux

Informations pratiques

Outillage d’horlogerie : une pince révélée à l’établi 19 et 20 septembre Musée de la Pince Doubs

groupe de 20 personnes maximum à l’étage en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Montécheroux, berceau de la fabrication d’outils pour les horlogers suisses ! Un siècle dédié à cette fabrication avant la diversification en pinces pour tous les corps de métiers.

Un village aux 75 forges devenu capitale mondiale de la pince maillée..et depuis bientôt 40 ans un musée pour raconter cette épopée indusrielle exceptionnelle.

Ces JEP lèveront le voile sur la mystérieuse, l’intrigante, la surprenante pince aux yeux de ressorts.

Deux horlogers chevronnés et passionnés révéleront l’utilisation de cette pince, pilier parmi l’outillage horloger. Leur établi, installé dans la grande salle des collections, ils raviveront les gestes d’antan.

Ils permettront également aux petits et aux grands de perpétuer le geste ancestral, primordial dans la fabrication d’une montre.

D’autres pinces, permettant la même fonction sur d’autres matériaux, pour d’autres métiers feront l’objet d’un second atelier.

Dans la cour, on pourra échanger ses impressions autour d’une limonade de pays et d’un goûter au couleurs locales.

On pourra prendre le temps de jouer au mémory des outils d’horlogerie, au cherche et trouve du panneau horloger, ou aux quillettes à l’ancienne.

L’exposition temporaire « L’univers des pinces » sera ouverte ainsi que la salle vidéo avec la projection du film « L’art des Pinces ».

Un après-midi pour tous en entrée libre.

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie, 25190 Montecheroux Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 92 68 51 https://museedelapince.fr http://facebook.com/museemontecheroux Le musée de la Pince est un musée rural étonnant où l’on découvre la destinée exceptionnelle d’un vieux village isolé qui vécut 220 années d’histoire artisanale et industrielle. On y fabriqua des outils d’horlogerie puis des pinces pour tous les corps de métiers, de qualité remarquable et exportés dans le monde entier. C’est le tryptique « histoire, religion et technologie » qui explique cette incroyable réussite. Vous verrez une forge à l’ancienne en état de marche et un film de 13 minutes sur « l’art des pinces » dans ce village-atelier aux 75 forges. Accès depuis Saint-Hippolyte ou Noirefontaine pour monter sur le plateau qui domine la vallée du Doubs ou par Blamont en franchissant le col du Lomont (altitude 1 000 m) | Pas de parking spécifique mais des places dans un rayon de 150 m autour du musée | Accès partiel PMR.

Montécheroux, berceau de la fabrication d’outils pour les horlogers suisses ! Un siècle dédié à cette fabrication avant la diversification en pinces pour tous les corps de métiers.

©Association Musons et Créons